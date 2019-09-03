台北重慶南路曾是有名的書店街，近年受到網路衝擊、租金上漲、文創旅店興起、時代變遷等因素影響，不少老字號書店一家家關門大吉，令人惋惜。近日又傳出，已經營45年的老字號建弘書局，確定會在9月底熄燈，書店已證實此事。

早在幾個月前，書店就在門市窗戶上貼出公告，寫著「結束營業，租約到期、房屋改建，即日起全館79折起清倉大拍賣」、「萬分感謝各界45年來的支持與指教」等字樣，為此，有不少老顧客特地遠道而來買書，再看老書店一眼。

1950到80年代，可說是台北重慶南路書街的黃金年代，全盛時期同時有一百多間書店，從成立最早的商務印書館，以及中華書局、正中書局、台灣書店、東方出版社、三民書局、文星書店等，加上200多個書報攤，附近還有中山堂、中華商場，可說人文薈萃，如今今非昔比。

建弘書局在臉書粉絲專頁上發文表示不捨，「請大家有空回來看看，門市雖然即將結束營業，但建弘出版社和建弘網路書局會繼續為大家服務」、「在最後的時光，讓我們能提供更多優惠來回饋長期支持及信任我們的客人，所以快來建弘挖寶吧。」營業日將到9月30日為止。

(中時 )