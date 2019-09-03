吃素可能有害大腦健康。（圖／shutterstock）

素食風潮有助於保護地球，但日前有營養學家指出，吃素可能會影響對大腦健康至關重要的營養物質膽鹼的攝入。

營養學家呼籲，醫療保健專業人士和消費者應認識到富含膽鹼飲食的重要性以及獲取膽

鹼的途徑。如果沒有達到建議攝入量就需要通過飲食或補充劑獲得，尤其是孕婦攝入膽鹼對

胎兒發育至關重要。

新華社報導，來自諮詢機構「營養觀察」的埃瑪·德比希爾博士在新一期《英國醫學雜誌·營養、預防與健康》期刊上發表文章指出，膽鹼這種主要存在於動物性食品的營養物質，對大腦健康，尤其是胎兒大腦發育至關重要，還會影響肝功能。但人體肝臟自行產生的膽鹼不足以滿足

需要，還需從飲食和補充劑中獲得。

膽鹼主要來自牛肉、雞蛋、乳製品、魚和雞肉等，從堅果、豆類和西蘭花等十字花科蔬

菜中也能獲得少量膽鹼。目前一些提倡限制全脂牛奶、雞蛋和動物蛋白攝入的飲食指南可能

會影響對膽鹼的攝入。

德比希爾說，美國醫學研究院自1998年起建議女性和男性每日膽鹼最低攝入量分別

應達到425毫克和550毫克，孕婦和哺乳期婦女需達到450毫克或550毫克；歐盟

食品安全局也在2016年發佈了膽鹼的最低建議攝入量。然而在北美、澳大利亞和歐洲一

些國家的膳食調查結果顯示，人們日常膽鹼攝入量仍低於建議標準。

(中時 )