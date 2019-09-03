新北市新店警分局江陵派出所警員許羽欣熱心協助迷途老翁。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局江陵派出所警員許羽欣於日前擔服所內10到12時備勤勤務時，11時30分許突然一名民眾慌慌張張地跑進派出所表示，外面疑似有一名迷途老人需要協助；許員獲報後立即走出查看，發現一名老翁蹲坐在路旁不發一語。

因當日天氣炎熱，室外溫度高達37度，老翁疑似有中暑情形，許員便將老翁先行帶進派出所休息並提供飲水，舒緩其中暑症狀；又因老翁無法清楚表達其姓名及居住地址，許員當場使用M-police人臉辦識系統辨識比對查詢，得知老翁身分為居住於附近的86歲完姓老翁，最後順利連繫上老翁的兒子前往派出所將老翁帶回。

經了解，老翁當日獨自外出買東西，因天氣炎熱中暑，身體不適蹲坐在路旁，所幸即時被民眾發現，警方受理報案後也處置得宜，才化解老翁中暑險境。家屬也對於新店警方迅速尋獲失智的父親，深表感謝，臨走前員警也特別叮嚀家屬應多加注意老翁行蹤，或給予配帶足以識別身分的物品，以防再次不慎走失。

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