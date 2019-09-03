台南市政府衛生局公布上周確診2例腸病毒感染併發重症，一名麻豆區2歲男童感染腸病毒71型、另一例為白河區5個月女嬰感染腸病毒71型，2名個案均已出院，後續門診追蹤治療。目前全國累計34例重症確診，腸病毒71型達25例，腸病毒D68型、克沙奇A6型、克沙奇A10型各2例、克沙奇A9型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

台南市衛生局指出，第一案麻豆區2歲男童感染腸病毒71型，個案發病後出現連續發燒數日、嘔吐症狀，但身體無明顯紅疹或口部潰瘍，後續出現步態不穩、肌抽躍及嗜睡等症狀，由麻豆當地醫院轉院至醫學中心收治，個案經診斷為腦幹腦炎，治療後肌力逐漸回復，目前已出院，門診追蹤治療。

第二案為白河區5個月女嬰感染腸病毒71型，個案發病後持續高燒、活動力不佳伴隨肌抽躍、心搏過速及高血壓等症狀，於嘉義醫院治療，後續出現意識改變之症狀(嗜睡、無哭鬧反應、眼神上吊等) 轉院至醫學中心收治，個案經診斷為腦幹腦炎，經治療後症狀逐漸改善，目前個案已出院，續門診追蹤治療。

衛生局提醒，開學後腸病毒疫情有逐漸上升趨勢，台南市本年度第35週門急診就診人數為1,594人次(流行閾值910人次)，民眾仍不能掉以輕心，尤其，腸病毒71型於台南市社區陸續檢出。

該病毒感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂，「吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」應執行手部衛生，請確實做到正確洗手5步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm稀釋漂白水」進行消毒，泡製方法為：5湯匙(100c.c.)市售5％漂白水加入10公升清水後，混和均勻；家中孩童如有身體不適應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

衛生局再次呼籲，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，以便掌握治療契機。

(中時 )