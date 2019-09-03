2019「台北電影學院」於2日開幕，現場湧進近400人，其中「韓國商業電影講座」請來曾參與無數賣座電影的韓國製片元東淵擔任講師，他大膽透露《與神同行》選角秘辛，其實飾演陰間使者領袖江林的河正宇當時是他的第3選擇，因元斌與金秀賢都拒絕此角，才找上了曾經合作愉快的河正宇。

元東淵談吐風趣，透露原本的人生目標是成為諧星，沒想到因緣際會成為製片，知名作品包含《醜女大翻身》及《雙面君王》，而《與神同行》及《與神同行：最終審判》兩部曲更吸引了全球超過兩千萬名觀眾，票房總收入高達60億新台幣，刷新韓國影史票房紀錄。

元東淵分析韓影現況以及戲院上映機制，他表示韓影的生命週期越來越短，上映廳數完全依大數據運作，指標包括「認識度」、「好感度」以及「觀賞意願」。當時《與神同行》的大數據遙遙領先同期預定上映的電影，首週就搶下2300個廳數，其他作品乾脆避開打對台，他幽默引用《孫子兵法》說：「不戰而勝謂之上兵。」

元東淵接受由台北市電影委員會總監饒紫娟頒發的水晶獎座。（影委會提供）

(中時 )