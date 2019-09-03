迎接今冬滑雪旅遊需求，易遊網的「日本滑雪度假」正式開賣，與中華民國滑雪協會合作，由協會認證教練採6至8人小班赴日教學；5天含稅4萬2900元起，自由行5天含稅3萬7900元起，遊客可直飛離各大雪場最近的機場，從機場最快1小時就能直奔粉雪天堂。

針對不同滑雪族群，易遊網選出日本東北及北陸5大雪場，包含親子度假勝地的「安比高原滑雪場」、世界盃滑雪競賽地「雫石滑雪場」、CNN票選日本最美景「藏王溫泉滑雪場」、Snowboard滑雪天堂「磐梯山滑雪場」以及西日本最大的「勝山滑雪場」，讓親子客、初學者到滑雪好手都有適合的學場能選擇。

易遊網「日本滑雪度假」的遊客從機場最快1小時就能直奔粉雪天堂。（易遊網提供）

與市場上許多滑雪營的教練身兼領隊職務不同，易遊網這次打造的滑雪營除了有協會認證的教練指導教學，每團還另外安排1位專業領隊隨行，讓教練能更專注於滑雪教學，領隊則能協助旅客其他旅程中的需求。

「日本滑雪度假」9月30日前預購，每人可享3千元早鳥優惠，下單可再抽萬元DECATHLON迪卡儂滑雪配備，出發時間為今年12月中至明年3月底。若參加易遊網Facebook留言活動，還能抽價值2萬元的OUMOS法國頂級行李箱。

對於想要嘗試滑雪卻充滿疑問的民眾，易遊網即起開放報名10月19日舉辦的「滑雪初心者講座」，當日將請來喜愛滑雪的旅遊節目主持人賴俊龍Jason分享自身滑雪經驗，並教民眾如何選擇滑雪板、配備，以及滑雪必備的注意事項等，報名詳情可至易遊網官網www.ezTravel.com.tw查詢。

易遊網邀請旅遊節目主持人賴俊龍在10月19日舉辦「滑雪初心者講座」。（賴俊龍提供）

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