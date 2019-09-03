高雄市長韓國瑜本周末將到新北舉行造勢大會，新北市長侯友宜是否出席備受關注，侯今天表示，有接到黨部通知，不過行程很滿，仍以市政優先，被問到是否跟韓國瑜有心結，侯強調，他只跟歹徒有心結，跟韓國瑜是好朋友。

韓國瑜8日將到新北舉辦造勢大會，侯友說，自己當天行程真的排得很滿，大家還是要體諒縣市首長都要以市政的工作為最大優先。

被問到韓國瑜提出核四議題或擔任競選主委一事是否要先溝通，侯友宜說，韓市長是認識的朋友，朋友間也沒有什麼，彼此之間都要非常的信任，沒有什麼問題啦！

侯友宜說，他相信很多的想法，大家也許有很多的意見不一致，但都要彼此互相的尊重、互相的理解、互相的包容、互相的體諒。

至於有學者想問侯友宜是不是白色力量，侯友宜說，他最重要的是市民力量，他在這裡工作了8年，非常了解新北市的市民期待是什麼，他沒什麼力量，力量是來自於市民要求、期待。

(中時 )