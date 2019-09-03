「女孩好神 無限可能」！10月11日是台灣女孩日，台東縣政府跨處舉辦系列慶祝活動，首發「魔法少女展」今天在文化處藝中心開幕，展出時間3周，縣長饒慶鈴邀請大家來變身為魔法少女，鼓勵女孩們好好愛自己。

少女的魔法來自於自信心！台東縣政府社會處與台灣國家婦女館、樹德科技大學設計學苑合作辦理以女性議題為主的靜態展覽「魔法少女展」，展場中體現女性形象並不只是符合大眾期待「白瘦美」，期待社會大眾多跳脫「常規標準」，並鼓勵女性尋找自信，翻轉新女力。

不吝分享粉紅色力量的女性，稱為紅粉女；看見女性多元形象，致力於去除公主汙名的女性，稱為公主女；另外還有對抗飄零零宿命，在異鄉生根的女性，稱為浮萍女，在展場一隅，有多幅繪畫顛覆了一般人對女孩粉色系、公主病、黃金女的刻板印象。

縣長饒慶鈴表示，投資女孩、培力女孩，就是投資國家的未來。政府應分配更多資源在年輕女性身上，希望家庭、社會都能善待女孩，女性也應該要尋找自信，勇敢地為爭取自己的權益。

社會處指出，魔法少女展期從9月3日起至9月21日為止，9月7日於台東美術館辦理台灣女孩日寫生比賽，鼓勵不同年齡層年輕學子，從繪畫譜出對性別的印象；11月校園巡迴性別影展喚起國高中生對女孩議題認識與重視。

(中時 )