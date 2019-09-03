中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進近日到訪香港，他出席一個電台節目與本港著名作家陶傑對談，期間提到近期連串的反修例示威，認為「香港警察克制，才會到現在沒有死人」，認為香港不應被數千名的示威者「綁架」。

據港媒報導，胡錫進指，自從來到香港後，感覺示威者並沒有自己想像中那麼多，但認為他們行為激烈，暫時未有機會與示威者互動，擔心對方會「不友好」。他又強調，香港不應該被數千至一萬名示威者「綁架」、「脅持」，香港的底線是法治，如果把法治拋棄就會萬劫不復，不能包容越過底線的示威者，「暴力是不可接受的」。

被問到特首林鄭月娥是否曾經向北京請辭，胡錫進回應稱，自己曾諮詢過「北京權威人士」，對方強調路透社報道林鄭月娥曾請辭是「假新聞」，又指路透社造謠企圖逼港府澄清，並試圖挑撥北京與港府的關係。

胡錫進說，林鄭月娥當初提出修例是善意，而後來亦提出修例已經「壽終正寢」，惟示威行動無限延伸，更提出各項訴求，認為已經完全離開原點，即使林鄭辭職亦不會起作用，「特首辭職了，那些激進的要求就會沒有了嗎？」

至於近期香港警察被質疑濫用暴力，胡錫進則稱：「香港警察克制，才會到現在沒有死人」，他又呼籲社會一起努力暫停暴力，確保心平氣和後，與政府一同坐下來談。

(中時 )