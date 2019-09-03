明新科技大學3日舉辦校園博覽會，新成立的馬術社也帶來駿馬迎新生。（明新科大提供／莊旻靜新竹傳真）

明新科技大學將於9月9日開學，3日為新生訓練的第2天，為了讓新生了解校內的多元社團，學務處課外活動指導組與學生會特別安排社團博覽會，現場還有新成立的馬術社，拉出駿馬迎新生，使活動增色不少。

明新科大課指外活動指導組長蔡明松表示，校內現在約有80個社團，新學年的新社團包含馬術社、炫光舞藝社、蒲公英國際志工社，馬術社為新竹縣少見的校園社團，3日也由馬術社帶來的馬術秀做為開場，現場不少人拿出手機，拍攝、紀錄駿馬英姿。

樂齡服務產業管理系的大三學生陳秉洋為馬術社創辦人，他說，因住家附近鄰居有養馬，他在接觸後發現，馬匹很溫馴，而他也開始學騎馬。陳秉洋說，一般人接觸馬術的機會很少，因此他想從校園開始推廣，也讓校內的馬術愛好者有交流、分享的空間。

明新科大的馬術社就近與新豐野騎會所的教練邱金海合作，讓社員可以近距離親近馬，並學習馬術運動。邱金海說，馬術運動著重平衡、韻律，也樂見學生成立社團，推廣馬術之好。

此外炫光舞藝社是改良火舞，以長棍、短棍、流星等道具接上LDE光源，結合雜技與舞蹈的表演社團；蒲公英國際志工社則是將原有任務型國際志工，改為長期培養，因此成立社團，使學生更有機會到海外服務。

明新科大下學年新生日、夜間部約3000多人，新生訓練第一天透過定向尋寶，讓學生認識校園，3日則為校園博覽會，展現校園及社團的活力。

(中時 )