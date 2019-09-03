行政院長蘇貞昌今天表示，台商回台投資已經超過5,600億元，台商一直回來，倒是承諾要投資台灣的鴻海前董事長郭台銘，到現在還沒兌現承諾，都已經9月了，希望郭董事長投資中國那麼多，也能投資台灣，才是最好、愛台灣的表現。

郭台銘認為中美貿易戰很多產業都受到影響，上半年出口下跌了3.4％，他認為政府不應該沉溺在轉單效應，而忽略產業轉型的危機，並向總統蔡英文下戰帖，要針對產業結構還有台灣的未來進行辯論。對此，蘇貞昌今天下午出席農金資訊公司成立農金安心GO媒合平台發表會，面對媒體記者詢問時，作上述表示。

蘇貞昌指出，去（2018）年出口創歷史新高，基期比較高，今年出口雖受中美貿易戰影響，但出口成績還是非常好，同時政府改善投資環境，台商紛紛回國，將回台資金已超過5,600億元，過去常聽國民黨說台商用腳投票，這就是最好的證明，在台灣投資好，台商一直回來。

接著，蘇貞昌話峰一轉說，承諾要投資台灣的郭台銘先生，到現在還沒兌現承諾，都已經9月了，希望郭董事長投資中國那麼多，也能投資台灣，才是最好、愛台灣的表現。

至於郭台銘主張去中央化，希望中央不要管這麼多，還說要把稅收還給地方，蘇貞昌說，郭董事長一方面又要中央做很多事，一方面又要講相反矛盾的話。可以知道，郭董事長對政府機關並不了解，以他經營公司來說，也是由他主掌公司的情況，也不是任由地方分公司去處理。

蘇貞昌指出，現在我們看到中央、地方合作無間，讓台灣投資環境好，讓台灣各方面進步，讓我們看到台灣被世界肯定，連外資都加碼投資，我們希望大家不分中央、地方一起合作，不要選舉才外行講內行話。

(工商 )