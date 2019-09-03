YONEX 2019中華台北羽球公開賽今天會內賽由混雙賽事點燃戰火，台灣組合王齊麟/程琪雅第一輪就碰上世界排名第5的大會頭號種子、馬來西亞組合陳炳順/吳柳螢，先下一局的地主搭檔，後兩局未能延續氣勢，最終21：17、11：21、11：21落敗。

這是雙方第一次在交手，賽後王齊麟表示就以衝擊的心態面對比賽，沒有包袱地去拚，不過第2、3兩局自己的球路受到對手限制，無法像第1局那麼順利，程琪雅則說：「我也是抱著相同心情應戰，畢竟對方排名比我們高很多，後面兩局跑位有點不順，還要再加強。」

王齊麟透露，他也清楚混雙第一場就是硬仗，而自己在第1局比賽有點弄到之前腰部舊傷，也稍微影響場上表現，一旁的陳炳順則稱讚王齊麟相當謙虛。

兩隊組合雖然是場上第一次過招，不過平時在比賽都打過照面，賽後記者會一坐下陳炳順也是和王齊麟熱烈討論對比賽場地台北小巨蛋的看法，陳炳順並說：「第一場比賽，風向、球場都還不是很適應，因此第1局節奏比較不理想，後面兩局找回節奏，才能挽回頹勢。」

吳柳螢補充，這是自己睽違3年再度來台比賽，想要多吃點寶島美食，王齊麟半開玩笑說吳柳螢一天一杯奶茶，讓她當場大笑，隨後提到接下來的目標，吳柳螢表示會盡最大努力爭取奧運積分，儘管以自由人身分參加比賽有點累，但仍會全力以赴做到最好。

(中時電子報)