金門醫療資源不足，緊急後送問題重重，鄉親抱怨生病也要看時間，萬一天候不佳、醫生不在，麻煩就更大。立委陳玉珍今（3）日邀集中央、地方主管協商，達成數項改善共識。

針對飛特立航空常駐金門噴射醫療專機艙門太小，無法推入維生的主動脈內氣幫浦（IABP），只能轉由台灣飛來的空勤總隊直升機支援，導致心臟病患延誤後送台灣就醫部分，金門醫院董文雅副院長明確表示，完善的醫療後送需求配備儀器應增加主動脈內氣幫浦（IABP)、電擊器、葉克膜等3項。

但因飛機作任何物件的增加或空間的改變，涉及飛航安全，必須經過縝密的評估、測試、驗證等流程才能落實。飛特立航空允諾全力配合各項評估，包括電力、逃生動線、電子干擾、安全在內，再交由民航局進一步細部審查，估計相關作業需時1個月，10月5日再召開第2次協調會。

衛生福利部副執行長王森稔表示，全力支持金門緊急醫療後送計畫，因為執行層面的改變所產生的相關費用，衛福部也同意支應。

另針對小金門牙醫人力不足問題，董文雅也說明，自10月開始聘請三總、榮總牙醫師，由過去的每月4診，增加到每月8診，大金、小金各4診。

同時，有關金門醫院欠缺心臟血管外科醫師，董文雅表示，自9月開始聘請榮總心臟專業醫師駐診，一星期有3天在院內門診，服務洗腎及心臟病患。

出席今天協調會者有民航局副局長何淑萍、衛生福利部醫福會王森稔副執行長、照護司顏忠漢專門委員、退輔會儲鳳英組長、台北榮民總醫院醫企部張志慶副主任、金門縣衛生局呂世傑科長、部立金門醫院董文雅副院長、內政部空中勤務總隊鄭榮豐副總隊長、飛特立航空公司柯丁福協理、凌天航空李正文總經理等人。

陳玉珍強調，今天召開緊急醫療後送協調會的重點在檢討、改善，同時定下改善期程，若相關單位未在協定的期限內完成，基於維護鄉親的生命安全，一定會依合約規範究責。

(中時 )