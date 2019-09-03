陳明文300萬現金給兒賣珍奶 徐巧芯：你信嗎？（圖／取自徐巧芯臉書）

高鐵列車上被發現一只裝有300萬的現金，竟是民進黨立委陳明文遺失的，陳明文之子陳政廷出面解釋說是父親要給他去菲律賓創業賣珍奶用。對此，台北市議員徐巧芯質疑，為何不換成美金、披索，或者用匯款的方式處理？「你信嗎？我是不信啦！」

陳政廷說，他沒有信用卡，在菲律賓也還沒有戶頭，得先在台灣買器具後才能進口到菲律賓；也不是所有的錢都是拿去菲律賓，費用包含過代辦申請菲律賓的公司設立，並且要做市場調查、採買煮茶設備。

徐巧芯表示，搭個高鐵搞丟三百萬「現金」，放在行李箱裡沒上鎖；還有消息說是要給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶，這種說法還第一次聽到，真的太有創意了。

徐巧芯也質疑，去菲律賓投資為何不換成美金、披索，或者用匯款的方式處理，還比較不容易搞丟，大概永遠是個羅生門了。「絕對不是政治獻金？你信嗎？我是不信啦」，「視金錢如糞土」這句話講的大概就是陳明文這樣的人？

(中時電子報)