今天（9月3日）早上，大陸國家禁毒委員會辦公室（簡稱國家禁毒辦）舉行記者會，通報大陸芬太尼類物質管控工作情況。表示自5月1日起對芬太尼(fentanyl)（合法的強效類鴉片止痛劑）類物質整類列管以來，尚未發現一起制販走私芬太尼類物質犯罪案件。

美國緝毒局（DEA）2017年的報告指出，原本是醫療用途、成本低廉的芬太尼在大陸沒有列管制，美國消費者大量從中國網購，結果造成含芬太尼的止痛藥在美氾濫。

因此， 2018年12月1日，大陸國家主席習近平與美國總統川普在G20峰會結束後舉行「川習會」時，川普提及此事，習近平承諾要打擊大陸的芬太尼類藥物生產及出口，

大陸國家禁毒辦表示，為解決芬太尼類物質犯罪案件法律適用問題，最近公安部與最高人民檢察院、最高人民法院研究擬定相關配套法律檔。同時，國家禁毒辦部署了在全國範圍開展芬太尼類物質集中摸排專項工作。

據美國方提供的資料，2018年10月至2019年3月，美國海關和邊境保護局共查獲芬太尼類物質走私案件229起，繳獲芬太尼類物質536.8公斤。其中來自大陸的案件只有17起，繳獲5.87公斤，分別只占總數的7.4％和1.1％，美方指控與實際不符。

(旺報 )