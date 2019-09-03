國防大學理工學院今年與交通大學辦理教育合作計畫，首屆新生報到了，在3日軍人節當天，285名新生身著軍裝到交通大學進行校園巡禮，參觀交大校園內圖書資源等環境，整齊畫一的行動展現軍校生的紀律與素質，讓新生們更期許自我未來能成為優秀的科技軍官。

國防大學理工學院與交通大學通過教育合作計畫，採兩校共同招生、共同規畫課程，以充實國防科研基礎，今年度招收285名學生，該批學生與國軍其他軍校一同於陸軍官校接受入伍訓練。國防大學理工學院表示，學生們完成學業後，將可獲得交通大學系統工程與科技學位，國防大學理工學院則另頒授軍事結業證書。

首屆學生報到後，在九三軍人節當天，285名新生在學長與教支中心主任張宇晟上校帶領下，到交通大學參加校園巡禮活動，全體學生除參觀校園內圖書資源、學生活動中心及用餐環境之外，前瞻系統工程教育院院長周世傑，也針對雙方合作學程部份也作了精闢的說明，讓同學充份了解身為國防科技人才的驕傲。

理工學院院長荊將軍表示，學生能夠穿著軍服參與如此有意義的活動，對於國軍優質形象及軍校生允文允武的一面也有十足的提昇，而全體學生未來也會繼續秉持學校「忠誠」的院風，將此次活動經驗化作未來成長的動力，堅持不懈、奮發向上，成為國家所需的科技專業人才。

(中時 )