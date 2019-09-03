台南平安站3日辦理「寒士慶中秋」，發放寒士就業包(內有工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷等物資)。(曹婷婷攝)

人安基金會統計大台南每天需提供200位寒士溫飽2餐，台南平安站3日辦理「寒士慶中秋」，發放寒士就業包(內有工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷等物資)，人安基金會調查發現，去年主動求助找工作寒士154位，經輔導轉介，132位有工作，其中，25位已可自立回歸社會，脫貧率18.94％。

人安基金會指出，最近遇到一對失業半年的年輕夫妻，全身上下只剩8元，抱著襁褓中嬰兒求助，經站方緊急募集奶粉、尿布，解決一家3口難題，男子目前也已順利找到工作，不再上演斷炊困境。

人安基金會台南平安站今日在北區振興里活動中心，辦理「寒士慶中秋」活動，邀請300位寒士到場，台南市長黃偉哲一早也親臨現場，鼓勵寒士們勇敢就業。

人安基金會調查發現，107年上半年主動來平安站求助工作寒士共154位，經輔導轉介後有工作者132位，其中25位已可自立回歸社會，脫貧率有18.94％，另107位雖有工作，但收入不穩定，尚須輔導。目前台南站每天服務寒士140人次、善化站60人次，不乏大學、碩士畢業，多為疾病、家庭因素面臨生計無著。

58歲阿福是一位貨運司機，在歷經一場重大車禍糾紛後，賠償畢生積蓄也失去工作，意志消沉的他最後流浪街頭，經人安台南平安站輔導，在站內協助搬運、廚助、發放物資等服務，一有打臨工機會也會把握，經人安台南站長輔導，目前已順利找到工作並穩定就業，也已經回台中的家生活、工作，身心獲得安頓。

(中時 )