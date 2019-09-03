鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，參選總統的態勢日漸明顯，無論是近日的「郭柯王」連線或昨日邀蔡總統辯論經濟，時代力量黨中央傍晚透過臉書向郭台銘提出4問，包括如何看待高房價及是否支持囤房稅、如何保障勞工權益、如何打造公平透明市場環境、如何兌現投資台灣承諾，希望郭台銘清楚說明，展現解決青年困境的誠意。

時力指出，每當民間提出「房市透明」、「租稅正義」等居住正義改革時，就會有另一批人拿「房地產是經濟火車頭」這種說法來擋，造成改革不是被打折就是轉彎，「囤房税」及「實價登錄2.0」都是具體例證，請問郭台銘如何看待高房價問題，是否支持與居住正義直接相關的囤房稅。

郭台銘過去有句對員工的名言是「你的尿變黃了沒？不黃，表示工作不夠努力。」請問郭董，年輕人真的要工作到身體出問題，才叫做努力嗎；對於過去鴻海違反勞基法，卻只被「重罰兩萬」，郭董覺得合理嗎？贊不贊成打造更完善的勞檢機制，督促企業確實保障勞工權益。

時力3問郭台銘，今年六月時，鴻海旗下的「睿綸生技」卻被立委黃國昌踢爆，涉入中科管理局為其「量身定做」上億元標案的弊端，最後以解約收場，郭董是否贊成杜絕關說，打造公平透明的市場環境。

此外，郭董在台灣及國際的各種投資承諾嚴重打折或直接跳票的紀錄，無論是10億美元的印尼智慧手機廠計畫、1000億元的環保科技城計畫、2000億元的中科自動化創新園區、百億拍國片等國內案例，全都無疾而終，時力請教未來如何保證對年輕人承諾會實現。

時力強調，對郭提出的4問是從青年世代角度，希望郭台銘清楚說明重要議題，如果展現解決青年困境的誠意，不妨就從這裡開始。

(中時 )