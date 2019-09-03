桃園市民卡4歲了！新優惠解鎖

桃園市市民卡4歲了，4年來發卡量突破140萬張，31項整合功能，使用超過3億次，3日下午市政府舉辦市民卡發行4周年記者會，宣布10月起推出兒童優待卡、明年1月起原民朋友申辦敬老卡年齡將由65歲下修至55歲，更有多項4周年主題活動，讓市民刷卡賺優惠。

桃園市民卡自2015年9月1日發行至今已屆4周年，除了市民常用的乘車、借書及消費支付，還可用來儲值資源回收金、運動中心消費優惠等福利，並結合信用卡、行動市民卡、電子錢包、電子發票載具等功能。鄭文燦表示，市民卡提供多面向的整合服務，是桃園榮獲2019智慧城市論壇全球智慧城市首獎的主要項目之一，「市民卡是桃園智慧城市的象徵。」

鄭文燦表示，考量6歲兒童也有乘車購票需求，自10月1日起，將市民卡申辦年齡由7歲下修至6歲學齡前兒童即可申辦，凡設籍桃園且6歲以上未滿12歲的兒童，皆可申辦兒童優待卡，預估將有2萬5000人受惠。另外，自明年1月1日起，原民朋友申辦敬老卡年齡將由65歲下修至55歲。

市民卡同時還推出專屬年長者的福利，除了提供敬老卡卡友每月800點社福點數（復興區1000點），可用於搭乘簽約公車路線、桃園機場捷運、愛心計程車與運動場館或游泳池相關優惠福利外，市府也與桃園家樂福和遠東SOGO百貨中壢店合作，於9月1日至10月31日推出長青族專屬的優惠活動，提供敬老卡卡友超市便當及百貨熟齡商品的消費優惠。

(中時 )