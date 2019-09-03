法務部行政執行署全國13個分署今天舉行聯合拍賣，拍賣物件總類繁多，民眾競標相當踴躍，拍定金額總計1億5206萬9367元，將挹注國庫。
行政執行署表示，今天拍賣會，在不動產部分拍定金額總計1億5089萬401元，以新北分署拍賣蘆洲區民生段2筆住宅區土地，金額為1億240萬元最高；其次為台北分署拍賣文山區興隆段土地及建物共4筆為1681萬元；其他包括新竹分署拍賣苗栗縣頭份市4 層樓透天厝896萬元；台南分署拍賣安南區土城段10筆土地591萬7417元；桃園分署拍賣中壢區復興段土地1筆401萬7200元。
至於動產部分，拍定金額總計117萬8966元，包括高雄分署拍定中華二手汽車、中華曳引車頭、洗衣精、沐浴乳共49萬餘元；台北分署拍定手提包、「霓光碧璽」寶石、珊瑚飾品、金龍牡丹高粱酒共14萬餘元；士林分署拍賣本田二手汽車、玉飾共14萬餘元；台中分署拍賣馬自達、BMW、TOYOYA等廠牌二手汽車共11台共13萬餘元。
(中時 )
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