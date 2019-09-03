韓國瑜8日造勢 新北黨部：侯適當時機會出面 19:222019/09/03 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北黨部主委李乾龍表示，侯友宜適當時機會現身。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜本周末將到新北舉行造勢大會，新北市長侯友宜是否出席備受關注，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，雖然侯友宜8日不會出席造勢大會，但侯對他說一定會支持韓國瑜，但現在時機不急。 李乾龍說，他今天有跟侯友宜通過電話，侯表態會全力輔選韓國瑜、立委，但因新北首場造勢大會決定倉促，侯友宜現在行程很滿，當天可能不會出席。 李乾龍說，當天活動下午6時進場，韓國瑜約7到8時間到，現場也會規畫攤位，目標最少10萬人到場，希望能達20萬人。 (中時 ) #2020大選 #新北 #韓國瑜 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜大四上課照曝光 點名先生成焦點 15:332019/08/30 政治 轉守為攻！港媒讚：韓作戰陣仗已成形 13:162019/08/31 政治 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 韓國瑜集智更要聚眾 04:102019/09/01 時論廣場 韓民調下滑問題出在哪？他分析得到這結論！ 08:072019/09/02 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 韓國瑜稱不要台獨選票 陳致中說話了 10:372019/09/03 政治 不甩民調 韓粉都忙著秀這張圖 15:022019/09/03 政治 韓國瑜抵旗山宮廟開講 韓粉高喊「韓總統」 18:292019/09/03 政治 政治熱門新聞 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 高鐵發現裝有300萬元行李箱 是陳明文帶給兒子海外創業用 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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