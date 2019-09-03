高雄市長韓國瑜本周末將到新北舉行造勢大會，新北市長侯友宜是否出席備受關注，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，雖然侯友宜8日不會出席造勢大會，但侯對他說一定會支持韓國瑜，但現在時機不急。

李乾龍說，他今天有跟侯友宜通過電話，侯表態會全力輔選韓國瑜、立委，但因新北首場造勢大會決定倉促，侯友宜現在行程很滿，當天可能不會出席。

李乾龍說，當天活動下午6時進場，韓國瑜約7到8時間到，現場也會規畫攤位，目標最少10萬人到場，希望能達20萬人。

(中時 )