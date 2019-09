台北市長柯文哲今(3)日上電台專訪時,大談台灣民眾黨的「革命4原則」,包括革命靠宣傳、不要幻想、核心對比、革命要過半,其中「革命要過半」就是不要為了做大而拚命擴張,犧牲了核心價值。

柯文哲說,他剛當市長前2年,政策亂七八糟,除了蔡璧如,其他都叫不動,自己像漢獻帝,朝廷都曹操、董卓,所以他今天有跟幕僚講,政黨有4原則,第一「革命靠宣傳」,要做文化傳道跟軟實力,說服大家相信的觀念,他看證嚴法師影響力比小英大,總統是有任期、可以管,所以下的令不得不聽,而證嚴很輕柔、好客氣,慈濟的人每天跑來跑去,很認真地相信一個概念。

第二是「不要幻想」,北市府不要幻想說1、2、3就能改變,能做得先做,像大陸改革開放就從深圳開始。再來是要有「核心對比」,台北市透過遴選做核心對比,市政運作會比較順。最後一個是「革命要過半」,他常告誡自己,不可因為要做大、擴張,而稀釋掉核心價值。

至於是否擔心民眾黨變「1人政黨」?柯說,他們長期有機制做海選,強調「開放政府、全民參與、公開透明」,即便是辦公室祕書也是海選,公告讓大家進來,市府現在有青年事務委員會、廉政透明委員會,會上網找人,讓不同聲音、能量進入。

主持人蔡詩萍問對於時代力量現在意見分歧的看法?柯文哲說,天下大勢合久必分、分久必合,To see is to believe(眼見為憑),海選制度雖也有人批評,但他們的正副發言人都有升上來,這代表「活水」,因為他也是網路原生的第一代,會直接接受民意。

(中時 )