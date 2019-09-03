台北市長柯文哲今（3）日上電台專訪時，大談台灣民眾黨的「革命4原則」，包括革命靠宣傳、不要幻想、核心對比、革命要過半，其中「革命要過半」就是不要為了做大而拚命擴張，犧牲了核心價值。

柯文哲說，他剛當市長前2年，政策亂七八糟，除了蔡璧如，其他都叫不動，自己像漢獻帝，朝廷都曹操、董卓，所以他今天有跟幕僚講，政黨有4原則，第一「革命靠宣傳」，要做文化傳道跟軟實力，說服大家相信的觀念，他看證嚴法師影響力比小英大，總統是有任期、可以管，所以下的令不得不聽，而證嚴很輕柔、好客氣，慈濟的人每天跑來跑去，很認真地相信一個概念。

第二是「不要幻想」，北市府不要幻想說1、2、3就能改變，能做得先做，像大陸改革開放就從深圳開始。再來是要有「核心對比」，台北市透過遴選做核心對比，市政運作會比較順。最後一個是「革命要過半」，他常告誡自己，不可因為要做大、擴張，而稀釋掉核心價值。

至於是否擔心民眾黨變「1人政黨」？柯說，他們長期有機制做海選，強調「開放政府、全民參與、公開透明」，即便是辦公室祕書也是海選，公告讓大家進來，市府現在有青年事務委員會、廉政透明委員會，會上網找人，讓不同聲音、能量進入。

主持人蔡詩萍問對於時代力量現在意見分歧的看法？柯文哲說，天下大勢合久必分、分久必合，To see is to believe（眼見為憑），海選制度雖也有人批評，但他們的正副發言人都有升上來，這代表「活水」，因為他也是網路原生的第一代，會直接接受民意。

(中時 )