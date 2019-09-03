第6屆台北電影學院9月2日開幕，南韓知名製片人元東淵分享南韓商業電影現況。（台北市電影委員會提供）

台北市政府文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會辦理的第6屆台北電影學院，已於9月2日正式開跑，開場講座以南韓商業電影為主題，邀請知名電影《與神同行》製片元東淵主講，獲得眾多影視人的響應。

元東淵作品包含《醜女大翻身》及《雙面君王》，而《與神同行》及《與神同行：最終審判》兩部曲全球票房高達60億元，刷新韓國影史票房紀錄。

元東淵以2部《與神同行》為例，向學員們分享韓國電影市場的現況以及戲院上映機制。他表示，南韓電影生命周期越來越短，現在完全是依照大數據運作，戲院上映廳數的指標包括「認識度」、「好感度」以及「觀賞意願」。當時《與神同行》的大數據分析結果，與同期預定上映的電影比起來，3項指標遙遙領先，首周搶下2300個廳數，造成其它電影換檔避開，元東淵引用《孫子兵法》，笑說這就是：「不戰而勝謂之上兵。」

對於商業電影慣於謀求政府補助的情況，元東淵不以為然，認為一部商業電影應該完全採取資本主義的市場取向以及融資方式，不應該希冀靠著政府的資金拍片。假如政府投注資金給以商業市場為取向的電影，反而會導致產業競爭力的喪失。

演講中，元東淵也透露，《與神同行》選角時，陰間使者領袖江林是因元斌、金秀賢拒絕演出，他才找上曾經合作愉快的河正宇，結果該角色成為戲中最亮眼的一部分，也使河正宇的身價水漲船高。他也笑說，一開始他就決定《與神同行》2部一起拍的原因，這樣才不會因為演員拍完一集大紅大紫後，造成製作公司必須砸大錢才能讓原班人馬回歸的後果。

(旺報 )