蔡姓男子去年夥同柯男、陳男等3人，去年8月持電擊棒、改造手槍，洗劫台中市1家碾米廠，得手36萬餘元後逃逸無蹤；時隔一個月，又意圖以同樣手法，到鹿港欲搶劫某六合彩組頭未遂，蔡男近日遭彰化地院依加重強盜等罪名判處12年有期徒刑，柯、陳兩人也各判處7年半和7年徒刑。

根據判決書，蔡男去年8月開車載著柯男到台中市1家輾米廠，兩人持改造手槍、電擊棒，大搖大擺闖入行政辦公室，大聲喝斥要求陳姓工廠負責人打開保險箱交出現金，但陳姓老闆拒絕，慘遭蔡男拿電擊棒電擊，拉扯間夫妻兩人的皮包被搶走，裡面36萬多元現金後逃逸。

去年9月，蔡男獲悉鹿港鎮有名林姓六合彩組頭，友人建議可向他「調點頭寸」，他於是再與陳男兩人開著偷來的轎車，前往林男住處外守候，一見林男走出住處抽菸，蔡隨即上前拿槍抵住林男腰際，威脅林男交出現金，林抵死不從，與兩人扭打、拉扯，兩人見情況不對，落荒而逃。

三人落網後坦承行搶，持槍只是想嚇對方，無意傷害被害人，並辯稱電擊棒是不小心失誤按到，不是故意的，至於搶劫林姓組頭，蔡男解釋當時去找對方紙是為了喬事，並非搶劫。但彰化地院法官審理時，根據證人證詞以及現場跡證，並不採信3人說詞，依加重強盜等罪做出如上判決。

(中時 )