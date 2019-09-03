香港眾志祕書長黃之鋒（左）3日晚間在台中市出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談，未來也將到訪德國與美國，盼獲得國際社會支持。（盧金足攝）

香港眾志祕書長黃之鋒3日晚間在台中市出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談前受訪表示，10月1日香港將舉行反送中大遊行，希望在這之前的9月28日或是9月29日，與全台灣的社會總動員，支持香港的民主，因為在香港已經不能再申請遊行的時候，更需要世界不同地方的支持，此行來台灣後，將再到德國、美國等國家，希望尋求國際社會支持。

香港反送中抗爭造成動盪，各界對於香港局勢演變更加矚目，香港眾志祕書長黃之鋒受光合基金會之邀，3日晚上在台中以「香港怎麼了，台灣怎麼辦」為題演講，太陽花學運領袖、民進黨副祕書長林飛帆擔任主持人，台港學運領袖同台談港台局勢。

黃之鋒說，香港的抗議活動持續下去，直到10月1日中國的國慶，希望台灣關注香港，來到台灣有三個目的，第一希望台灣力挺香港，怎樣堅持下去，爭取更多台灣朋友的支持，第二就是關於香港來台灣尋求援助，希望可以進一步了解，還有不同黨派立委對香港來台灣的看法，第三是10月1日之前的周末，在9月28日或是9月29日，跟有一個全台灣的社會總動員，是支持香港的民主。

「因為當香港，現在已經不能再申請遊行的時候，其實我們更需要世界不同地方」，黃之鋒說，不只是台灣，甚至是日本、韓國或是英國、美國、德國、法國不同的國家，相信民主也可以跟我們一起努力，這是他們來來台灣的原因。

黃之鋒建議在10月1日之前的周末，可以有一個社會總動員的抗議活動。媒體詢問，這是這是期望，還是有一套的組織和計畫？黃之鋒表示，來自香港的部分，是直接去發起，怎樣去組織在台灣的抗議活動，這個公開的期望跟呼籲，這是希望台灣民間社會可以支持香港。

來台要與國、民兩黨見面，但國民黨好像喊卡？黃之鋒說，這次來到台灣，其實也會給不同黨派，不管是執政黨或在野黨，有不同的交流，其實這現象說明不只是見特定的政黨，希望透過這次的訪問，可以聆聽不同黨派對香港問題對問題的看法。

他表示，與不同黨派無關，民進黨或時代力量，還會在未來兩天持續下去，面對中共壓迫，希望尋求台灣支持，共同反對港府動用《緊急法》方式壓迫香港民眾。

黃之鋒希望台灣立法院能透過政策制訂，聆聽不同黨派立委政治人物的想法，尋求「人道」作法，讓香港人在台灣可以安全生活，除體制內的政策制訂、聲援，盼台灣朋友在10月1日中國國慶前，9月28日或29日以街頭行動支持香港的民主。

香港反送中運動，傳出中方質疑有外部勢力介入，且是有組織性的介入，黃之鋒指出，香港是國際城市，不管是香港人還是世界不同的國家，他們也非常關注香港，香港是國際城市，作為亞洲金融中心，未來局勢不只影響香港，也會影響到東亞地區的穩定，面對中共的霸凌，爭取不同國家的表態尋求支持，未來也將到訪德國與美國，盼獲得國際社會支持。

(中時 )