鴻海集團創辦人郭台銘昨（2）日透過辦公室邀總統蔡英文辯論，直指政府忽略產業轉型，今日赴嘉義市議會拜會，又直言政府應「去中央化」；對此，行政院長蘇貞昌表示，希望郭董事長投資大陸這麼多，也能投資台灣，才是最好、愛台灣的表現，不要「選舉才外行講內行話」。

蘇貞昌今日下午出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前接受媒體聯訪。

對於郭台銘邀蔡英文辯論產業結構及台灣未來，認為政府不該沉溺在轉單效益，忽略產業轉型。蘇貞昌表示，去年我國出口創歷史新高，所以基期較高，今年受美中貿易戰影響，出口成績還是非常好，且政府改善投資環境，台商紛紛回國，投資金額已超過5600億元，過去常聽國民黨說「台商用腳投票」，這就是最好的證明。

蘇貞昌說，台灣投資環境好，台商一直回來，倒是承諾要投資台灣的郭台銘先生，到現在還沒兌現承諾，都已經9月了，「希望郭董事長投資大陸這麼多，也能投資台灣，才是最好、愛台灣的表現」。

針對郭台銘希望政府「去中央化」，把稅收還給地方。蘇貞昌也說，郭董一方面要中央做很多事，一方面又要講相反矛盾的話，可以知道郭董對政府機關並不了解；以他經營公司來說，也是由他主掌公司情況，而不是任由地方分公司處理。

他說，現在中央、地方合作無間，讓台灣投資環境變好，各方面都進步，讓台灣被世界肯定，連外資都加碼投資；因此，希望大家不分中央地方，一起合作，不要「選舉才外行講內行話」。

(中時 )