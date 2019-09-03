921地震讓開業才2年多的竹山秀傳醫院，成為南投縣受創最嚴重的地區醫院，但醫護人員秉持「能救一人是一人」理念，投入災後救護工作；百年大震迄今20年，竹秀舉辦《不忘初衷，讓愛重生》回顧攝影展，期許醫護人員莫忘初衷，用愛撫平病痛，也提醒大家把握當下。

竹山秀傳醫院長謝輝龍說，921當晚，他被天搖地動驚醒後，試圖與醫院聯繫，但電話僅接通幾秒訊號就中斷！他立刻趕往醫院，但名竹大橋震斷了，從名間往竹山的道路整個隆起，車輛無法通行，只能折返。天亮後，輾轉行駛小路，終於順利到達竹秀，醫院外觀面目全非，唯一讓他安心的是院內200多名病患已撤到安全區域。

災後，竹秀搭設帳篷救治傷患，後續逐步建妥48間組合屋看診、當開刀房和病房，繼續看診及服務患者；當時，許多醫護人員願意每月領取足夠開銷的生活費，其他的薪水等醫院狀況穩定後再慢慢償還，迄今，竹秀仍屹立不搖，並且持續承擔偏鄉醫療重任。

(中時 )