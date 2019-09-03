嘉義高工學生在國際技能競賽比賽情況。（嘉義高工提供／呂妍庭嘉義傳真）

第45屆國際技能競賽日前在俄羅斯喀山大舉辦，嘉義高工派出青年組機器人黃柏笙、何嘉翔及家具木工江登豐3名國手，青少年組機器人林嘉祐、沈弘御和工業控制林昱宏及電器裝配黃家芝等4名選手，飛往異國和世界各國技職菁英好手一較高下，共獲得4面銀牌3優勝，載譽歸國，得獎率百分百。

本屆國際技能競賽，首次舉辦年齡14到16歲學生青少年組賽事，我國代表團就有8位選手參加6項職類，嘉義高工電機科在電器裝配、機器人及工業控制等3項職類有4人獲國手資格，歷經3天激烈過程，青少年組比賽部分，嘉義高工電機科所指導的選手在電器裝配、機器人及工業控制等3項職類，打敗各國好手，獲得4面銀牌。

電機科主任陳敏雄說，俄羅斯代表隊在本次賽事中具有主場優勢，加上各國強敵環伺，今年青少年組所有職類金牌都由俄羅斯代表隊拿下，中華隊在青少年組還能有如此優異的成績，非常難得，顯見台灣囝仔的能力已有世界水準，另外機器人組的黃柏笙、何嘉翔及家具木工江登豐也替台灣贏得優勝成績，表現相當不錯。

校長林文河表示，嘉義高工自創校以來肩負起教育雲嘉南地區莘莘學子的責任，多年來培育出國家無數優秀人才，無論是在學業、技能、就業均有卓越亮眼的成績，學生榮獲本屆國手資格數更是全國技術型高中第1名，感謝老師辛勞的付出和學生的共同努力，才能得到如此優異的成績。

(中時 )