於9月1日重磅開幕的「The phantom thief KID Café – 2019 -」，是以在《名偵探柯南電影》中和柯南有著亦敵亦友微妙關係的怪盜基德為主題的主題Café，開幕當天一早即有大批動漫迷在店外大排長龍等候基德café開店搶頭香。

在基德主題Café用餐，除了可以享受基德所施展的魔術氛圍情境外，一系列主題佈置更是粉絲不可錯過的打卡景點，店內還有來自原作者青山剛昌老師今年於日本café 開幕時所親筆繪製的記念圖像複製畫，是粉絲千萬不能錯過的朝聖亮點。

店內每道餐飲都將粉絲熟悉的怪盜元素巧妙融入於其中，像是藍白相映金粉奶酪、嘻嘻笑乳酪慕斯、漫步在雲端 棉花糖巧克力厚片、晶湛藍寶石三明治、午夜的惡作劇-檸檬跳跳氣泡水等，每道都讓來店粉絲驚豔不已。基德café不但有台灣專屬限定販售品，更有台日同步連線的精美日版商品，開幕當天粉絲掃貨不手軟，直呼好好買，基德café好評營運中。

主題Café內超級有特色。(曼迪提供)

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