台北市長柯文哲今（3）日上電台專訪，被主持人蔡詩萍問及「從政的初衷」，直指柯原本自稱墨綠，現在又標榜白色，批評民進黨？柯文哲坦言，他還是綠營，底色沒有變，因為他是228受難家族，但當醫生還是不分藍綠。至於和蔡英文總統辯論的台灣價值？柯則開嗆「她講得都是屁話！」

柯文哲說，他還是綠營，底色沒有變，他們228的家族，很討厭外省人，但當台北市長後，沒有說病人送到急診室還分藍綠。

蔡詩萍問和蔡總統辯論台灣價值的同時，柯卻掉粉，綠營都投向蔡，柯文哲對此表示，他去美國國務院也被問過這題，但愛台灣不是小英定義的，不照妳的就是不愛，然後被K滿頭包？問妳也答不出來，說什麼維護民主自由、台灣主體性、台灣安全等，講得都是屁話，想問妳「當官的誰沒注重？」

至於「兩岸一家親」爭議，柯重申，只是從習近平的話裡面挑一句可接受，一家親總比一家仇好，也沒有涉及一國兩制，卻被打到現在，嗆蔡「那老大換妳當好了！」

(中時 )