彰化縣消防局在全縣圳渠河流水域設置1102支防溺救生圈，每個救生圈都依河岸兩側、兩兩成對設置，且上面有編號，民眾一旦發現溺水者通報119，只要報救生圈上編號，就能迅速定位抵達現場救援，而10年來已有18人因及時拋擲救生圈獲救，近日一名64歲婦女不慎騎車連人帶車摔落圳溝，也是靠英勇路人丟救生圈及時救命

消防局搶救科長張恭維說，縣府從2014年起開始加強在全縣圳渠河流水域防溺救生圈設置，希望能夠有效提升不幸溺水民眾的存活率，但是有少數零星的救生圈繩索等工具被民眾給拿走，而救生圈架平時由消防局各分隊每月定期檢視轄內救生圈架堪用與否，如有損壞或救生圈遺失等情形，則立即由消防局招商維修或補充。

消防局表示，救生圈架上都有張貼簡易的使用方式，避免民眾誤將繩子與救生圈一起丟下，消防員也建議說，岸上民眾應在溺者下游一定距離拋擲，而不是在後面追著跑，救生圈要由下而上拋出才能丟得遠，且手要緊握繩索，不能纏在手臂上，並以弓箭步站穩才不會被溺水者拖走，造成更大的悲劇。

(中時 )