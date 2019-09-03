日本台裔政治家、在野黨立憲民主黨副代表(副黨魁)蓮舫有對顏值超高的龍鳳胎兒女，今年22歲的兒子村田琳剛踏進入演藝圈成為藝人，最近在日劇、綜藝節目等頻頻曝光。許多觀眾驚訝地說，「蓮舫的兒子是個大帥哥呀！」、「跟蓮舫長得真像！」，村田則在節目中爆料，蓮舫是個無法離開孩子，超級愛操心的媽媽。

村田1997年4月2日東京出身，高中時曾赴英國留學，英文流俐，現在主要當歌手和演員，目前正參與首度日劇、TBS連續劇「No side game」的演出。

村田2日在母親擔任來賓的TBS綜藝節目中透露，他的銀行帳號是由母親管，只要他領了1萬日圓，蓮舫馬上就會用LINE問他，「沒錢了嗎？沒問題嗎？」。村田說，「母親不是嚴格，而是擔心我沒錢。」

村田現在是偶像團體VOYZBOY的領隊，和其他兩名團員住在一起。村田說，「媽媽大概每星期來1次，來幫我打掃，連另外兩名團員的衣服也一起洗掉。」 他也透露出道至今的心境變化，村田說，以前因為母親是國會議員，因此很討厭被說成「蓮舫的兒子」，但現在可以毫不避諱地說，「父母的姓名也是武器之一」。

村田的雙胞胎妹妹村田翠蘭也是個氣質清新的大美女，目前就讀早稻田大學，她雖然沒有朝演藝圈發展，但曾透露對主播的工作很有興趣。

日台裔參議員蓮舫在IG上PO出高顏值女兒村田翠蘭的照片。

蓮舫是台日混血，她從美少女選美出道，隨即踏進演藝圈，又因口才好而成為新聞節目主播，後來才轉型成為政治家。她的兒女遺傳了她良好的基因，未來是否也會朝政壇發展，也成為大眾茶餘飯後的話題。

(中時電子報)