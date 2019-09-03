奇幻喜劇《當惡魔呼喊你名字》由鄭敬淏、朴誠雄、李雪、李伊及宋江等人共同演出，描述鄭敬淏飾演的落魄歌手因與惡魔朴誠雄簽下「靈魂買賣契約」而變身明星製作人，卻意外在合約到期時驚覺自己擁有的名利都是剝奪了他人的幸福而換來的，致使他陷入「交出靈魂」或「找人頂替」的兩難中。

演員群在接受愛奇藝台灣站專訪時，被問到願意為了「青春」、「演技」或「壽命」與惡魔簽約，飾演惡魔的朴誠雄堅定地表示：「Pass，我不會簽的!」還指著鄭敬淏說：「看看跟惡魔簽約的下場是什麼。」讓搭檔鄭敬淏一旁碎唸，兩人鬥嘴的情形在專訪中不時發生，宛如「老夫老妻」的相處模式十分有趣。

鄭敬淏、朴誠雄因去年在《火星生活》首次合作培養出深厚的交情，朴誠雄談及和對方的互動，表示之前合作建立起兩人的關係，這次表現能否超越前作，將會是本劇的其中一個亮點，話才說完竟引來鄭敬淏抗議：「剛才記者會上這樣說多好啊」朴誠雄立刻反擊：「剛沒有問這個問題啊!」一來一往吵個不停互動相當有趣。

(中時 )