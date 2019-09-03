藝人邱志宇日前接受國軍教召，到苗栗斗煥坪接受7天的召訓，因他當年是士官職位副組長退伍，且本次教召班上沒有其他士官，就直升班長背起值星帶，1人Hold住44人的班隊，班上有人認出他，問他是不是拍電影《市長夫人的秘密》的演員，還幫他取名「美男子班長」。

不過現年33歲的邱志宇，在一班平均26歲的召員中年紀最長，笑虧自己其實是「老男子」，而且邱除了演戲，以前也比過歌唱節目《超級偶像》，軍中辦軍歌比賽找他擔任評審，台下認識他的人一直鼓吹他出來唱首歌，不停亂吼亂叫又吹口哨，不僅如此，還有人問他要不要來勞軍一下，讓他臉紅害臊，笑說：「死都不開我的金嗓。」

8月底金馬初選放榜，邱志宇演出的《我的靈魂是愛做的》、《那個我最親愛的陌生人》均入圍，他在軍中得此喜訊，表示軍中的人根本就不知道這事，「我心情就單純為電影開心，但不是個人獎項入圍，所以我也就讓自己平常心。」且無論金馬是否會拿獎，他已先收到軍中頒發的榮譽狀。

比較特別的是邱志宇入營恰逢鬼月，怕鬼的他隨身攜帶從行天宮求來的平安卡，睡覺都會把卡壓在床鋪下，另外在訓期召員們都必須背一些交戰守則、軍隊事項，他索性就當成劇本來背，也讓他想起自己的軍旅生涯，自嘲當時是頭號天兵。

(中時 )