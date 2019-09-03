台灣VR發展蓬勃獲國際肯定，7部作品入圍威尼斯影展VR競賽與觀摩單元，導演徐漢強作品《星際大騙局 之 登月計畫》更入選威尼斯創投（VENICE GAP-FINANCING MARKET），今年適逢阿姆斯壯登月50週年，作品保有徐漢強一貫的惡搞、社會諷刺元素，以喜劇手法結合虛擬實境及影像互動。

《星際大騙局》是入選「威尼斯創投」12件作品中唯一的VR喜劇，影展上格外受到矚目。徐漢強遠赴阿根廷進行動畫後製，與阿根廷導演馬可洛可可（Marco Lococo）溝通確認動畫調性。製作過程中，投資人十分尊重團隊的創意，並給予很大的空間發揮，使得本片得以在製作過程中激盪出驚喜的成果。

此外，影片動畫指導為一比一親身演出，以真人詮釋影片中角色的表情與肢體，再交由動畫團隊比照製作，為角色呈現栩栩如生的樣貌。徐漢強表示，「動畫指導的演技非常好，動畫成品完成後，好像看到動畫指導本人在面前表演。」該作品將於2019高雄電影節於台灣首映。

(中時 )