華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。

華夏科技大學表示，展出透過藝術的交流，增進德國民眾對台灣文化美學的認識。開幕當天ALFTER市長Rolf Schumacher親自到場與藝術家交流，現場更與謝璨羽進行深度文化交流對談。

Rolf Schumacher對於台灣藝術家的活力與台灣大學生的作品給予高度肯定，並期望明年可以有更多作品的交流。

展出的承辦人Eugenie Hellmann對台灣藝術家極為讚賞，除了活動期間給予台灣展出更大的空間，同時特別開課進行更深入的文化與藝術交流。對設計作品的展出，當地新聞也予以特別報導，Hellmann表示，文化交流的目的是增進彼此的認識，更重要的是藉由藝術交流認識與信任新的文化。

(中時 )