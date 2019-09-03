華夏科技大學數位媒體設計系教授謝璨羽受邀參加德國ALFTER市舉辦的文化節Kulturkreis活動，活動中共展出師生27人的作品共108件。
華夏科技大學表示，展出透過藝術的交流，增進德國民眾對台灣文化美學的認識。開幕當天ALFTER市長Rolf Schumacher親自到場與藝術家交流，現場更與謝璨羽進行深度文化交流對談。
Rolf Schumacher對於台灣藝術家的活力與台灣大學生的作品給予高度肯定，並期望明年可以有更多作品的交流。
展出的承辦人Eugenie Hellmann對台灣藝術家極為讚賞，除了活動期間給予台灣展出更大的空間，同時特別開課進行更深入的文化與藝術交流。對設計作品的展出，當地新聞也予以特別報導，Hellmann表示，文化交流的目的是增進彼此的認識，更重要的是藉由藝術交流認識與信任新的文化。
(中時 )
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