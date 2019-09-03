今天是軍人節，蔡英文總統呼籲企業界「一起做國軍最好的後盾」，並且希望台灣社會各界應該要支持國軍、以國軍為傲，軍人也要以自己的身分為榮。然而帶頭讓軍人喪失光榮感的，不就是蔡英文政府嗎？

蔡政府上台推動軍公教年金改革，如果因為國家財政困難就算了，可是改革過程中民進黨政府公然推出廣告聲稱「不公義年金一定要改」，試問那領取「不公義年金」的人是甚麼人？豈非恰恰呼應了部分人士的「米蟲說」與「貪婪說」？財政困難是近年政府施政錯誤造成的，不是這些退休多年老人的錯，結果政府要他們共體時艱時竟然還宣稱他們領的錢是不公義的錢？這就是蔡英文支持國軍的表現嗎？

不僅如此，蔡英文從過往宣稱中華民國是流亡政府，到如今她執政之下對於光復節、抗戰勝利等國軍曾有重大輝煌歷史的忽視，乃至於修改課綱讓教科書內出現台灣地位未定論的內容，這些作為是增加中華民國國軍的光榮感還是讓他們覺得迷茫？失去了歷史使命與光榮的記憶和傳承，不知未來應該要為何而戰，這樣的國軍將變得跟一般職業一樣，只是每天工作然後等著放假與領薪水，那又怎會比其他職業擁有更多光榮感？怎會特別贏得社會大眾的尊敬？

所以與其呼籲社會大眾，蔡總統不妨以身作則，率先為過去民進黨政府汙名化國軍的言行道歉，並開始重視國軍史上曾有的重大輝煌歷史吧！

(中時 )