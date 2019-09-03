台北市長柯文哲今（3）日上電台廣播接受專訪時，再度上槓媒體，嗆《三立》乾脆改名叫做「台獨大本營」、「綠天台」，還酸三立董事長林崑海還是海派的民進黨中常委，從媒體搞到海派，證明權力的誘惑下，黨政軍退出媒體很困難。

主持人蔡詩萍問，對於媒體目前的困境，柯文哲說，台灣媒體要改進，聲稱要黨政軍退出媒體，結果民進黨裡有中常委是海派，從媒體搞到海派，證明權力的誘惑，使得很困難。

蔡詩萍追問黨政軍退出媒體很容易嗎？柯嗆「那乾脆把三立改名叫台獨大本營或綠天台！」

柯還說，他都冒生命危險上節目，每天被堵麥滿危險的，有時講多就講錯，因為他也沒錢買廣告。至於以前是「媒體寵兒」的柯如今掉粉，柯說，他不可能討好所有人，就盡力。

另外，主持人再問「郭柯王」後續，柯文哲說，823之後有遇到郭台銘，建議郭要選就努力去選，他會表達支持，且當然是有可能「合」，需要什麼他就配合講。

蔡詩萍追問，王金平也連署，會形成郭王都選嗎？柯回應，他猜不會有這問題，三腳督有空間，四腳督沒有，除非純粹選理念，不然大家都可坐下來談，他猜是郭選，也許郭、王還要talk talk。

至於會想當第三勢力盟主嗎？柯笑說，也沒有，他還是想當改變文化的傳道者。

(中時 )