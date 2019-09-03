嘉義縣朴子市農會今日召開臨時理事會投票，由前縣長室機要人員田志強獲聘新任總幹事。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市農會前任總幹事黃純真去年傳出跳票事件，債務問題在地方傳得沸沸揚揚，為了避免影響農會運作，黃純真選擇退休，秘書許沂松則暫時代理，今日召開臨時理事會投票，囊括全部九席理事投票通過，由前縣長室機要人員田志強獲聘新任總幹事，5日正式就任。

田志強表示，很感謝理事們給予的支持，自己平時常關注地方事務，相當了解朴子的產業文化及傳統特色，未來會爭取農民的權利，以開源節流為目標，「開源」是會尋找更多資源，讓農民多賺些錢；「節流」是因應明年有些職員將退休，目前想法是，暫時先不補人，把現有的人員充分運用，若影響農會運作，會再考慮增加人手。

今年45歲的田志強為台大土木系畢業，在縣府任職機要人員長達12年，2017年疑因在嘉義縣長民進黨黨內初選支持前農委會副主委翁章梁，與前嘉義縣長張花冠支持的嘉義縣議長張明達不同調，而遭免職的事件，這次捲土重來，獲選為朴子農會總幹事，他期盼能為朴子農會帶來更好的風貌。

(中時 )