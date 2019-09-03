國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前赴彰化拜訪，喊出中部需要國際大機場、彰化需要賽車場，遭外界質疑亂開支票。行政院長蘇貞昌今（3）日表示，機場不是計程車站，希望不要到處喊，韓市長只有這幾帖藥方到處賣，卻沒有一點實現，希望務實一點，先兌現對高雄市民的承諾，「才是正辦」。

蘇貞昌今日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前接受媒體聯訪。針對韓國瑜說中部需要國際大機場，彰化需要賽車場，被質疑到處開芭樂票，蘇貞昌說，韓國瑜市長除了在高雄選市長時，開出太平島挖石油3000億元、蓋「愛情摩天輪」到現在都沒實現外，在高雄、台中都說要蓋機場，「機場不是計程車站，希望不要到處喊」。

蘇貞昌說，韓也到處喊要蓋賽車場，「我看韓市長只有這幾帖藥方到處賣，卻沒有一點實現」；台灣不是到處都可以蓋機場、到處可以蓋賽車場，希望韓市長務實一點，先實現高雄市民期待、兌現高雄市長選舉時對選民的承諾，才是正辦。

對於韓國瑜稱他任內高雄招商金額累積上看2000多億元，卻遭綠營蓄意抹黑，蘇貞昌也說，有沒有拿出來一看就知道，韓當市長已經9個月了，應該趕快把成績兌現比較好，市長任期已經快過4分之一，還是應該專心市政、做出成績，高雄市民不是傻瓜，人民眼睛雪亮，大家可以比較。

(中時 )