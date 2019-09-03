神預言將3中2 吳宗憲金鐘獎4年連莊

中視、三立實境外景綜藝節目《綜藝玩很大》玩翻5周年，繼非洲「肯亞玩很大」、歐洲「荷蘭玩很大」、「瑞士玩很大」後，節目將再次出走亞洲，3日特別舉辦行前記者會，並慶祝節目5周年生日快樂，除了主持人吳宗憲、小鬼出亮相，中視總經理胡雪珠及三立總經理張榮華共同出席。

《綜藝玩很大》今年再度入圍兩項金鐘，在慶祝5周年生日的同時，也公布節目將再度遠行前往紐西蘭出外景，5年來節目締造許多不可能的任務，包括橫跨全球四大洲錄影的實境節目、YouTube訂閱人數破百萬的外景節目、播出5年收視冠軍高達222周等多項紀錄。另《綜藝玩很大》是首次舉辦粉絲實體互動特展的電視節目，並開發週邊商品榮獲YAHOO「金」店獎，更連續3年雙料入圍金鐘獎的實境節目，在記者會現場兩位總經理不是空手而來，分別為這次紐西蘭外景加碼，各送上百萬大紅包。

小鬼(左起)、中視總經理胡雪珠、三立總經理張榮華、吳宗憲一同登台。(三立提供)

5周年也是小隊長小鬼的周年慶，日前他順利通過製作單位的「熱血大考驗」，號召民眾捐血做愛心，當天還突擊舉辦了一場見面會，短短不到6小時，湧入了近千人塞爆會場，記者會中紐西蘭航空特地要來送上大禮，將小鬼的艙等升級，預祝小隊長旅程過程舒適，養精蓄銳，前往紐西蘭順利奪勝。

而另一主持班底Kid正在軍中服役，吳宗憲也承至邀請他回來走金鐘星光大道，而今年最讓吳開心的是金鐘獎入圍最多的一次，他不忘說這次是史上最感恩又快樂的一次，也不諱言入圍就像聯考，更表示不怕競爭，因為贏自己就好。

面對首次入圍的小鬼及同時入圍的女兒Sandy，吳宗憲笑說小鬼沒得過獎，誰得獎講都很難兼得，真的是左右為難，不過面對金鐘，吳仍語重心長的表示仍希望評審標準能融入觀眾的聲音，加入觀眾網路投票，因為他們才會有不同的角度。

《綜藝玩很大》走到5周年的里程碑。(三立提供)

(中時 )