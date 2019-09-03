高鐵發生感人的父愛，對象是民進黨立委陳明文，原因是他掉了一只飛機行李箱，裡頭有他要帶給兒子去菲律賓開珍奶店的三百萬元。對此，律師林智群哀怨的說，自己沒有300萬元可丟，不過，他懷疑這筆錢的贈與稅繳了沒？選舉快到了，高鐵上一堆皮箱都是這樣嗎？

立委陳明文今(3)日搭車北上，在高鐵遺失一只內裝300萬元現金的飛機行李箱，引起外界許多揣測，陳明文是民進黨內要角，又是英文重要成員，也是民進黨2020拚連任的嘉義立委，在距選舉約4個月前，他手上鉅款現金，到底是為何？後來有人爆料指出，陳明文這筆現金是要帶給兒子陳政廷的創業金，因為兒子要去菲律賓開珍奶店。

林智群今在臉書上貼文大酸陳明文，自言幾乎要流下屈辱的眼淚，因為他沒有300萬可以丟在高鐵上！他還說，丟300萬跟忘了一杯飲料在高鐵上一樣，這個他還真沒辦法……。

以前都說一咖皮箱到世界各地闖盪，林智群終於明白原來是真的！不過，他揶揄說，今天才知道皮箱裡面裝這個。至於陳明文說兒子要到菲律賓創業，林智群挖苦，是要到公海跟菲律賓賭王對決嗎？

最後，林智群以律師專業一針見血點出關鍵，這個老爸創業金的贈與稅繳了沒？而陳明文身為立委，也不免令他質疑，選舉快到了，高鐵上一堆皮箱都是這樣嗎？

陳明文帶300萬現金出車門，網友紛紛留言狂酸，「我只有300塊能丟」、「帶大額現金出國違法吧」、「出國有沒有申報？」、「有個有$$的爸爸，才是重點。」、「支票或轉帳很難嗎？」、「跟蘇貞昌那次遭竊不報案一樣 」、「現在知道為何政治人物反對電子交易，喜歡現金了」。

(中時電子報)