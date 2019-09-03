中華佛教青年會8月31日在新店慈濟靜思堂盛大舉辦「與佛同行公益座談會─ ─轉動生命力 FUN心向前行」，除了吸不少佛教界人士及青年參與，內政部長徐國勇與台北市長柯文哲也難得同框，分別致詞演講。

佛青會理事長開善法師表示，佛教青年會今年邁入30年，此次感謝來自十個國家的代表專程來台參與；她指出，佛教是覺悟的教義，希望藉此平台，引領更多青年學佛。

內政部長徐國勇致詞表示，中華佛教青年會連續14年獲得績優團體非常不易，做了許多公益活動，包括監獄教化、反毒、環保，給予政府許多幫忙，許多道場也與觀光結合，為台增加觀光等許多生產；對一個國家而言，社會安居樂業非常重要，其中佛教團體扮演非常重要角色，做到人心教化，有助於社會安定。

在首場座談會上，台北市長柯文哲市以專業醫師身分主講生死之間；他回憶，在台大醫學系5年級時擔任實習醫生，第一個案例就碰上一名剛新婚度完蜜月的男子，在工地遭砸腦死，就此看透人生無常；他說，過去搶救生命順手做好事，病患或家屬都會牢記；他強調，作一位醫師若對病人痛苦視若無睹，則失去做醫師的價值。

最後的問答時間，柯說，自己擔任市長後，發現很多人在生死這關看不開，「如果有一天一定會死掉，到底在爭什麼？」他說，苦海無邊，因此要認真的過每一天，快樂地過每一天，實在沒辦法，也要裝著快樂地過每一天。

第二場「轉動生命力─從夢想到成真的距離」座談會，則邀請佛光青年善財講師吳鴻明主持，佛光山中區總住持覺居法師、南投縣立爽文國中教師王政忠及馬六甲佛教居士林林長王書優與談。

覺居法師認為，轉動生命力的能量是無畏的精神，就是慈悲、智慧和勇氣，如此次「公益」座談是無緣大慈，同體大悲，是心中有眾生，為眾生願以智慧和勇氣跨出大步。

從夢想到成真的距離有多遠？覺居法師說：「我們的心一念三千，觀念改變，世界就改變，夢想就在身邊。」一片葉，落在哪裡都是歸宿；一朵花，開在哪裡都是芳香；一雙腳，走到哪裡都是道路；一顆心，「安」到哪裡都是幸福。最後結語，「只要我們心中有平等，就能擺平世間的差別；只要我們心中有慈悲，世間萬物皆能為我們所包容。」

王書優主講「佛青與公益志業之路」，就夢想與現實的矛盾舉出許多實例，如人類登上了月球，卻不拜訪鄰居；知識愈來愈多，智慧卻愈來愈少，鼓勵大家用心經營生命；他勉勵青年，以終為始認清自己，積極主動擁抱生命，善觀無常把握因緣，以己為他不忘初心。

王政忠談「實現夢想的路上」，提及在中寮鄉第二公墓旁的爽文國中任教23年，原本試教時覺得那兒那麼貧困落後，最好不要再回去；但921大地震那年在金門當兵的他回校探望學生時，學生抱著他問：「老師，你會不會回來？」讓他憶起自己當老師的初衷。

面對偏鄉教育困境，王政忠說，校方用「激發外在動機、遷移內在動機、拉近學用合一、創發有效教學」翻轉了爽文國中，成為一個有愛、有希望的學校。

第三場座談會由「心靈環保實踐家」果東法師談「禪心看世界」、「生命教育家」洪蘭教授談「大腦的美學」、傑出音樂家李哲藝老師談「開心的藝想世界」，並由名主持人靳秀麗居士主持。

果東法師對於如何作好自己的情緒管理，表示心隨意轉，必須管好自己，遇到失敗挫折種種不順，都可以「阿彌陀佛」化解；看到佛像心生讚嘆，也是念「阿彌陀佛」。

洪蘭教授以母鼠照顧小鼠為例，回應大腦中是否有一塊利他慈悲區塊的說法；她表示，母鼠若不理會小鼠，小鼠也不會成為一個好媽媽，也就是說禍延三代；父母對待孩子的方式會影響孩子情緒的連結，受虐者未來長大會變成施虐者，所以同理心是父母的責任；當孩子做好事獎勵他，做壞事時馬上阻止他，這樣孩子自然會長成一個好人。

李哲藝以自己多產的經歷指出，30多年來，自己創作了數千首，指出創作是經年累月的練習，建議把創作當作生活的一部分。

佛青會此次座談吸引佛教界及海內外各界人士，也有不少青年到場聆聽，現場掌聲笑聲不斷；會後，與會者紛紛表示受到頗多啟發，讓座談會劃下圓滿句點。

(旺報 )