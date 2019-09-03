節目《萌犬出擊》藉由流浪犬的萌照宣導愛護動物的重要性，為響應10月4日世界動物日，國家地理也特別和由動保處與財團法人流浪動物之家基金會舉辦「解憂人生雜貨店．裝置藝術展」合作，活動愛心大使賴琳恩、陳乃榮與夏如芝獻聲公益，共同宣傳國家地理節目《萌犬出擊》節目與「解憂人生雜貨店．裝置藝術展」展覽，喚起大家一同尊重生命。

賴琳恩與陳乃榮大方分享與寵物之間的趣事，夫妻倆家中養了5隻狗和2隻貓，還擔任中途之家，幫助照顧流浪動物，有一次剛好寄養在家中的紅貴賓因為個性膽怯總是憋尿，竟不小心尿在床上，陳乃榮笑說很難忘，當時就像抱著水龍頭一樣，賴琳恩原本也擔心老公會生氣，沒想到陳乃榮不僅大度包容，甚至進階到能聽聲辨別動物情緒：「因為養寵物的關係，才知道原來動物跟人一樣是有情緒的，是可以交流的！」

看起來溫柔的賴琳恩，在家裡訓練狗狗貓貓可是一把罩，她笑說晚上睡覺只要手指一指說：「睡覺前去尿尿！」家裡的毛孩兒們就會排隊乖乖去尿布上廁所，陳乃榮透露在家中賴琳恩就是老大，毛孩們都聽她的話，反問「那陳乃榮呢？」他自我調侃笑說：「牠們把我當室友！」有時候早上如果餵太慢還會被抗議。

夏如芝為了幫助更多的流浪動物，她找了志同道合的朋友一起合作拍攝桌曆，從拍照、妝髮到服裝都無酬幫忙， 賣出的版稅全數捐給流浪動物公益單位，和節目的理念不謀而合。夏如芝自己私下也認養了一隻貓咪叫做恭恭，今年8歲，回想當初剛領養牠的時候，爸爸曾因為迷信不喜歡貓，覺得貓咪太陰而反對，沒想到爸爸現在不僅會帶著飼料出門去看恭恭，還不忘順便餵食流浪貓，簡直判若兩人，夏如芝也特別呼籲除了以領養代替購買之外，也請勿棄養。

《萌犬出擊》每週六下午4點於國家地理頻道有線電視18台播出；由動保處與財團法人流浪動物之家基金會舉辦「解憂人生雜貨店．裝置藝術展」即日起也於剝皮寮歷史街區展演廳展出，邀請所有觀眾一同尊重生命、愛護動物。

夏如芝感染自家老爸，一家都變成愛貓人士。（國家地理頻道提供）

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