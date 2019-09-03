iM短影的人氣主播芯維，甜美外型和互動親切獲得廣大網友支持，更因神似電音天后謝金燕，讓人印象深刻，昨（3日）抽空到華山1914文創園區欣賞「幻·彩·影萬花筒特展」，一身輕便俏麗的穿搭與繽紛絢彩的萬花筒展相當適合，她說：「踏入短影音平台就像踏進萬花筒般，有著各式各樣未知的挑戰在等著我來面對，讓生活充滿幹勁。」

展區中的「光影迷陣」最讓芯維喜歡，創新浮空的3D投影科技，彷彿身歷其境如夢似幻的絢麗世界。（羅永銘攝）

展區中的「光影迷陣」最讓芯維喜歡，創新浮空的3D投影科技，彷彿身歷其境如夢似幻的絢麗世界，「光看外觀覺得滿一般的，實際拍出來的效果超乎想像的厲害。這讓我聯想到與人的互動，需要深入交往後才會發現每個人的內涵，就像萬花筒一樣，透過雙眼直視才會感受到不同面貌。」

而「璀璨鑽石屋」也讓她印象深刻，半球體設計的閃閃鑽石空間，打造出霸氣十足的絕美場景。芯維說：「看展前我就先上網研究了一番，早就鎖定好這個場景了，實際來到現場更為驚艷！」

從高中開始半工半讀，不論是百貨銷售、汽車配件業務、會計內勤樣樣難不倒她。不過向來喜歡嘗試新事物的她，不願在同溫層安逸過日子，今年四月毅然決然告別小資女身份，全心投入短影音平台及直播圈，當自己人生的老闆，也想證明自己有機會成功。

人氣主播芯維外型甜美，逛展感受萬花筒的非凡魔力。（羅永銘攝）

芯維透露：「轉職後的收入比起過往多了兩倍以上，生活變得更踏實。不過這個行業不穩定的因素比較高，所以對自己的工作要求也會提高，雖然壓力隨之而來，不過我甘之如飴，也希望自己能不停進步。」

常常擠上iM短影紅人榜前幾名的芯維坦言，難免有情緒低落的時候被眼尖粉絲發現，「其實不論是短影音或是直播，我們都是帶給大家歡樂的角色。不過粉絲看到我表現不對勁時，也會安慰傾聽給我建議，讓我備感窩心。」與粉絲的羈絆越來越深，就如同朋友一般互相加油打氣，讓她覺得收穫最多的才是自己。

她也因此開始反省面對家人時，應該要像對待粉絲一樣柔軟溫柔。談到入行兩年半的改變，芯維說：「以往我的個性比較剛硬，做事大辣辣的。不過周遭的家人朋友隱約發現我比以前變得更圓融了。」

人氣主播芯維逛展區，「幻鏡花園」放眼一望無際的浪漫櫻花林。（羅永銘攝）

她的主播工作剛紮穩重心，逛到展區「幻鏡花園」，放眼一望無際的浪漫櫻花林，讓她不禁期許未來可以帶全家人到日本賞櫻遊玩，慰勞父母一直以來的照顧。同時勉勵想從事短影音的年輕朋友盡情發揮、勇於表現自我，充滿自信的樣子最容易吸引觀眾。

(中時 )