中華隊暌違3屆再度晉級U18複賽。（中華棒協提供／李弘斌傳真）

U18世界盃棒球賽，中華隊陳志杰今對南非先發4局飆出8K，沒被擊出任何安打，打線則在前兩局就灌進7分，5局結束以15比0提前KO對手，以4勝1敗結束B組賽事，也是自2013年以來首次打入6強複賽。

中華隊暫居B組第1，但美國、日本均為3勝1敗，日本與巴拿馬打完6局因雨暫停，日本5比1領先。由於賽程受天雨影響，明天還有美國對巴拿馬的補賽。若美、日都贏，將形成3隊同為4勝1敗的狀況。

中華隊昨天因雨裁定擊退日本，3勝1敗幾已篤定晉級，今天推出右投陳志杰先發，4局只讓南非靠四壞上壘1次，5下換「二刀流」林吳晉瑋後援，幾乎要接力完成「無安打比賽」，兩出局後卻被南非7棒米契爾（Joshua MITCHELL）敲出中外野安打，才以「再見三振」提前結束比賽。

中華隊8棒林瑞鈞（右）對南非強攻本壘。（中華棒協提供／李弘斌傳真）

打擊方面，中華隊對南非3任投手共敲9安，獲得7次保送，加上對方守備4次失誤，前兩局先得8分，4、5局再添7分，輕鬆勝出。對日敲出致勝二壘打的3棒捕手羅暐捷，今役獲兩次四壞，兩個打數都敲出三壘打，貢獻3分打點表現最佳，5棒林子豪3支2、2打點居次。

總教練周宗志賽後表示，今天全隊整體打線串聯得還不錯，目標就是讓全隊都出調整一下，目前看起來羅暐捷的狀況調整得很好，也希望他繼續保持到後面的複賽。陳志杰今天的球速有發揮，控球狀況也比之前好了很多，希望今天這場比賽能替他建立信心，讓中華隊在複賽能多一位可信賴的投手。

(中時電子報)