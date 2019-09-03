高雄電影節今天公布國際短片競賽「VR競賽」組的入圍名單，共12國、19部作品角逐「滿滿額娛樂VR火球大獎」、「Funique VR最佳VR360敘事獎」與「方陣聯合最佳VR沈浸體驗獎」三項大獎。台灣共4部作品入選為各國之冠，由黃心健導演入選威尼斯影展的〈失身記〉領銜、陳彥斌展現太巴塱部落與自然的天籟之聲〈Oli邊境〉、高逸軍重現大家樂虛華年代的〈落難神像〉，以及吳柏泓遠赴土耳其紀錄難民生活的〈我的敘利亞鄰居〉。

高雄電影節國際短片競賽的「VR競賽」進入第二年，是台灣唯一針對VR創作的競賽獎項，今年呼應國際VR趨勢，增收互動與裝置作品，參賽件數高達104部，其中法國的〈太空漫遊Part 2〉歡迎觀眾沉浸體驗VR太空漫步，來到《星際效應》的太空站日常，比《地心引力》更寫實的太空漫步。最後入選的19部入圍作品，展演形式涵蓋真人舞者VR、沈浸式聲音裝置等，甚至帶領觀眾進入迷幻療程體驗

決審評審團成員為翠貝卡影展資深策展人羅倫漢默斯(Loren HAMMONDS)、法國藝文推廣總署 數位內容部主任艾妮絲艾方達里(Agnès ALFANDARI)、數位藝術基金會執行長黃文浩，三人將於雄影期間選出得獎作品。

2019高雄電影節於10/10(四)至10/27(日)，在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院與駁二藝術特區P3倉庫登場。「VR競賽」與「XR無限幻境」等VR節目門票於9/7(六)開賣；影展門票則於9/22(日)全面販售，購票請上年代售票系統。

(中時 )