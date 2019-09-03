演員温貞菱前年遠赴俄羅斯進修半年，去年回台接的第一部電影就是驚悚國片《第九分局》，她透露起初接到劇本時，看第一眼就嚇了一跳，原來要演出的「通靈學姊」小雪跟自己有幾分相似，相當有緣份，其中一幕難過躲在神壇桌底下的鏡頭，喚起她兒時的記憶，「這是我記憶裡有過的畫面。」

温貞菱以前老家有一個大神壇，神壇下桌子有布幔蓋著，她小時候玩躲貓貓會鑽進桌子下面，不論心情開心、難過的時候，也都會鑽進去那個挺有安全感的小空間，另外小雪在片中是濟公的乩身，現實生活中她在 4、5年前開始特別去拜濟公，「我跟王鼎霖導演說這也太巧了，周遭沒有幾個人知道我拜濟公。」她拍攝時配戴的濟公玉像是自己的，自備的佛經也有入鏡。

《第九分局》抓鬼小隊由澎恰恰（右起）、邱澤、溫貞菱組成。（甲上提供）

片中小雪還有一個特別的人物設定，就是有一個會家暴她的父親，是電影轉折關鍵，温貞菱真實的人生裡，父親很早就過世，但她童年有很多不同的長輩照顧，並沒有留下太大的陰影，「我的記憶裡面沒有爸爸，無法感同身受別人的，我那塊就是空白的。」

電影裡父親是小雪的心魔，是必須要克服的關卡，温貞菱解釋：「鬼可怕是因為知道你內心的恐懼。」另外有一個部分電影沒有拍出來，就是電影設定人的靈魂會住進動物裡面，而她具有跟靈體溝通的能力。

同時《第九分局》也是温貞菱拍動作戲的初體驗，其中一場她一人戰7鬼的畫面看起來相當過癮，不過拍攝時她拍了1人打7人，以及1人打空氣補上特效兩種打法，等於是被操了兩輪，加上身上掛很多刀槍，又重又費力，她說：「拍這部電影一直特別緊張，拍完整個人才鬆懈，沒有這麼長時間緊張過。」

温貞菱稱自己跟演出的角色「小雪」算是有緣。（羅永銘攝）

最後温貞菱誠心推薦這部片，也分享自己克服恐懼的方式，「這部電影裡面既有很開心搞笑的黑色幽默，同時也會讓人感到悲傷難過，有嚇到人的地方，就小雪而言，每個人都有沒辦法逃避或者害怕的黑暗，當你能夠處理恐懼，那就成功了，而我克服恐懼的方式，就是重複的靠近、重複的看，挑戰恐懼。」電影上映中。

(中時 )