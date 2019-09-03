俄羅斯伊留申航空集團(Ilyushin)所設計的下一代軍用運輸機PAK-VTA，計畫在2020年概念定型，它將取代現役的An-124 ，而且運量還要更大。

航空情報網(Air Recognition)報導，伊留申集團是前蘇聯最主要的運輸機和民航機製作公司之一，另一集團是安東洛夫(Antonov)，他們的An-124是世界運量最大的的運輸機。在蘇聯時期，An-124被設計用於可以攜帶重達一百多噸的機動飛彈，或是運載440名武裝傘兵。

俄國An-124運輸機運量奇大，但該型飛機的知識產權是烏克蘭所有。(圖/安東洛夫集團)

An-124是好飛機，但是對俄羅斯而言，比較大的問題是，An-124的產權與專利歸屬偏向於烏克蘭，隨著俄國與北約及烏克蘭關係的惡化，俄羅斯現有的An-124機隊的維護、營運和更新，就變得越來越複雜而且困難。

Russian Military Pak TA Stealth Aircraft.

安東諾夫集團最近禁止向俄羅斯擁有的An-124提供技術維護，這給俄羅斯造成困難，其實俄國也安東諾夫集團的廠房可製作An-124，並多次希望重開生產線，但是基輔始終反對這一想法，並聲稱俄羅斯在沒有烏克蘭的情況下，永遠無法應付這項任務。

俄國現在能做的有兩條路，一是不再理會烏克蘭的阻止，自己改裝An-124，包括配備俄羅斯產引擎，而不再是烏克蘭的，同時設計新的機翼、底盤、機身、襟翼，和自己的航空電子系統，這意味著它將不再是An-124，而是俄羅斯設計師在原有的基礎上自己改造的新選擇。

另一個做法是設計全新的下一代運輸機，也就是PAK-VTA，到目前為止，人們對它的外觀知之甚少，這些特徵正在與軍方商定。

2014年，俄國軍事工業委員會提出該運輸機的理想性能：至少7千公里的航程，和200噸的酬載能力，以及可以從普通機場起飛。還要具備簡便的維護能力。

據了解，伊留申曾在上世紀90年代，設計過Il-106型超重型運輸機，但還不確定是否會沿用這個30年前的設計。另一種看法是採用最新科技，外型類似B-2的飛行翼設計，使用大量複合材料，飛行翼設計有助於提升機體升力，還能增大有效裝載空間。

(中時電子報)