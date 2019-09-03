內政部營建署官員簡報說明工程標案進度。（謝瓊雲攝）

員林果菜市場周邊道路，部分位處員林184公頃市地重劃範圍外，因遲遲無法拓寬，影響果菜市場周邊交通動線與住戶出入，經立法委員陳素月爭取下，內政部營建署同意核撥2.32億元進行改善，最快年底即將動工。

立委陳素月3日邀集內政部營建署、彰化縣政府與員林市公所官員，至果菜市場周邊現場會勘，並報告進度；工程將分成3個標案進行發包，若一切順利，將可在今年底前動工，工期預計一年，最快明年底就能完工，可望大幅提升員林果菜市場周邊道路交通品質，讓居民生活更加便利。

陳素月表示，184公頃市地重劃後，包括復興路、新生路、惠農路等道路都有拓寬需求，但卻因為用地未徵收，導致寬度不足、兩側也需設計排水溝，在強降雨時及時發揮排水功能。

她向內政部營建署爭取到「彰化生活圈道路交通系統建設計畫」2億3252萬元經費，包含用地取得1億4852萬元、工程款8400萬元。針對復興路、新生路和果菜市場周邊道路同步進行道路拓寬排水改善工程；她指出，但程總經費前年3月就核定，不少市民殷切企盼、頻頻詢問，因此特別請中央官員到場簡報說明。

工程主辦機關內政部營建署表示，「員林市果菜市場周邊道路改善工程」共分為三個標案，第一標為「復興路拓寬及下水道工程」，預計9月9日進行第二次招標；第二標為「果菜市場周邊計畫道路(含惠農路)部分」，預計9月18日將上網公告招標；第三標為新生路北段（莒光路以北）拓寬改善工程，尚在進行規劃設計中，預計最快10月份會進行公告招標。

(中時 )